Tokio 2020. Czterej elektrycy zatrzymani za zażywanie kokainy

Dwaj Brytyjczycy i dwaj Amerykanie, których zatrzymano między 3 a 5 lipca, nie przyznają się do winy.

Według organów ścigania 2 lipca wieczorem cała czwórka piła alkohol w barze w tokijskiej dzielnicy Roppongi, a następnie jeden z podejrzanych włamał się do pobliskiego mieszkania. Wówczas interweniowała policja.

Później funkcjonariusze poddali włamywacza i jego kompanów testom narkotykowym, które wykazały, że zażywali kokainę - podała agencja Kyodo.

Tokio 2020. Zatrzymani pracowali przy agregatach prądotwórczych

Zatrzymani elektrycy pracują dla należącej do kapitału zagranicznego firmy zajmującej się agregatami prądotwórczymi. Przybyli do Japonii między lutym a majem, by pracować przy tego rodzaju maszynach zainstalowanych w obiektach sportowych, na których będą rozgrywane zawody.

