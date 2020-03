Tokio 2020. Ceremonia przekazania ognia olimpijskiego bez kibiców

Zaplanowana na czwartek ceremonia przekazania ognia olimpijskiego przedstawicielom komitetu organizacyjnego igrzysk w Tokio odbędzie się bez udziału kibiców - zdecydował Grecki Komitet Olimpijski (HOC). Powodem jest pandemia koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co z IO w Tokio? Yoshiro Mori o przygotowaniach imprezy w związku z koronawirusem. Wideo AFP

W piątek przerwano sztafetę z ogniem olimpijskim, która miała przetransportować go z Olimpii do Aten, ponieważ na trasie biegu zbierały się duże grupy ludzi. HOC zapowiedział, że nie będzie kontynuował sztafety, ale ogień pozostanie w kraju do 19 marca.

Reklama

Ogień wzniecono w ubiegłym tygodniu na starożytnym stadionie w Olimpii. Uroczysta ceremonia ze względu na zagrożenie koronawirusem również odbyła się bez udziału widzów. Liczbę uczestników ograniczono do 100. Do Grecji przyleciała grupa ok. 150 przedstawicieli Tokio, ale tylko kilkudziesięciu z nich wzięło udział w uroczystości. Wcześniej Japończycy zrezygnowali z przysłania do Olimpii grupy 340 dzieci.

Ogień po dotarciu do Japonii odwiedzi wszystkie prefektury kraju i ponad 850 gmin. Znicz olimpijski ma zapłonąć 24 lipca. Igrzyska mają potrwać do 9 sierpnia, a zmagania paraolimpijczyków - od 25 sierpnia do 6 września.

Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 140 tys. przypadków zakażenia i ponad pięć tysięcy zgonów.