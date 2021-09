Tokio 2020. Brazylia mistrzem igrzysk w piłce nożnej niewidomych i niedowidzących

Radosław Nawrot Tokio 2020

Bramka, którą Raimundo Mendes przypieczętował zwycięstwo Brazylii w paraolimpijskim turnieju pięcioosobowej piłki nożnej była aż nie do uwierzenia! Brazylijczyk przyjął piłkę, minął rywali pięknym zwodem i strzelił nie do obrony. A przecież to futbol niewidomych!

