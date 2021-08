​Tokio 2020. Blinken ws. Cimanouskiej: Łukaszenka dążył do popełnienia kolejnego aktu ponadnarodowych represji

Tokio 2020

Sekretarz stanu USA Antony Blinken skrytykował we wtorek działania władz Białorusi wobec lekkoatletki Krysciny Cimanouskiej, która otrzymała w ambasadzie RP w Tokio polską wizę humanitarną. Według Blinkena próba zmuszenia Cimanouskiej do powrotu na Białoruś to niedopuszczalne "ponadnarodowe represje".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sklep w Tokio sprzedaje olimpijskie kimona dla zwierząt. Wideo © 2021 Associated Press