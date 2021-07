Mają podstawy, bo są mistrzami świata w tej grze. Zdobyli ten tytuł trzy lata temu w jaskini lwa, w indyjskim mieście Bhubaneswar. Indie nie są matecznikiem hokeja na trawie, bo wywodzi się on z Wysp Brytyjskich i to brytyjscy kolonizatorzy zaszczepili go w Azji, ale od całych pokoleń Indie się z ta grą kojarzą. Kiedy one przestały zdobywać seryjnie olimpijskie złota w hokeju na trawie, pałeczkę przejął sąsiad - Pakistan.



Teraz Pakistanu po raz drugi z rzędu na igrzyskach już nie ma, a Indie nie należą do ścisłych faworytów - chociaż pierwszy mecz z Nową Zelandią wygrali 3-2. Głównym kandydatem do złota jest Belgia, co upodabnia turniej hokejowy w Tokio 2020 do piłkarskich Mistrzostw Europy 2020. Na Euro belgijskiej drużynie się nie powiodło, teraz ma wziąć rewanż w grze, która nie jest tak popularna jak futbol, ale w krajach Beneluksu cieszy się spora popularnością. Także tu Belgowie wdrożyli intensywne szkolenie dzieci i młodzieży, które skutkuje powstaniem fenomenalnej reprezentacji.





W pierwszym meczu turnieju olimpijskiego rozprawiła się ona z sąsiednią Holandią 3-1, a hat-trickiem popisał się Alexander Hendrickx, czyli taki Romelu Lukaku w hokeju na trawie. To wielka gwiazda tego sportu. W Belgii już ostrzą sobie zęby na drugie w dziejach olimpijskie złoto w grach zespołowych - pierwsze zdobyli piłkarze na igrzyskach rozgrywanych w 1920 roku w Antwerpii.



Pięć lat temu w Rio de Janeiro zespół Belgii był blisko sukcesu, ale w finale przegrał z absolutną rewelacją tamtych igrzysk - ekipą Argentyny. Argentyńczycy na igrzyska wystawiają nie tylko piłkarzy na medal, koszykarzy na medal, ale osiągnęli supremację także w hokeju na trawie. Teraz, w pierwszym meczu w Tokio z kłopotami jednak tylko zremisowali 1-1 z Hiszpanami.



Polska po raz ostatni brała udział w turnieju olimpijskim w hokeju na trawie w Sydney w 2000 roku. Wtedy występami biało-czerwonych w mało znanym na co dzień sporcie emocjonowała się cała Polska. Hokej na trawie uprawiany jest u nas głównie w Wielkopolsce (Poznań, Gniezno i wiele mniejszych miejscowości) oraz w sąsiedniej krainie zwanej Pałukami, a także punktowo w Toruniu czy na Śląsku.



Wyniki pierwszej kolejki w Tokio 2020

A. Japonia - Australia 3-5, Indie - Nowa Zelandia 3-2, Argentyna - Hiszpania 1-1



B. Niemcy - Kanada 7-1, Belgia - Holandia 3-1, Wielka Brytania - RPA 3-1





Najwięcej tytułów mistrza olimpijskiego: Indie 8, Niemcy 4, Pakistan 3, Holandia 2, Australia 1, Nowa Zelandia 1, Argentyna 1.