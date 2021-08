Tokio 2020. Australijscy sportowcy uszkodzili hotelowe wyposażenie

Jak informuje BBC za Australijskim Komitetem Olimpijskim (AOC), niektórzy ze sportowców z tego kraju uszkodzili przed wyjazdem swoje hotelowe łóżka, zostawili po sobie także... dziurę w ścianie. Inne doniesienia dotyczyły australijskich rugbystów i piłkarzy, którzy mieli zachowywać się hałaśliwie w trakcie lotu do domu. Nie wygląda jednak na to, by wobec olimpijczyków wyciągnięto - jak dotychczas - poważniejsze konsekwencje.

