Australijska Federacja Piłkarska (FFA) zaapelowała do organizatorów turnieju olimpijskiego w Tokio, aby po przeniesieniu igrzysk na przyszły rok dopuścili do gry piłkarzy do lat 24, a nie 23, jak zwykle. To pozwoli wystąpić wszystkim, którzy wywalczyli kwalifikację.

Z powodu pandemii koronawirusa Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował się na przełożenie zaplanowanych na lato tego roku zmagań w Japonii najprawdopodobniej na przełom lipca i sierpnia przyszłego roku.

- Turniej piłkarzy na igrzyskach należy do kategorii U-23, ale chcemy rozpocząć dyskusje z FIFA i Azjatycką Konfederacją Piłkarską (AFC), aby rozważyły modyfikację rozgrywek tak, by na igrzyskach w Tokio stały się turniejem U-24. To zagwarantowałoby, że zawodnicy, którzy pomogli swoim drużynom narodowym się zakwalifikować, ale być może nie mieliby prawa wystąpić w związku z wymogami dotyczącymi wieku, będą mieli szansę spełnić marzenie o byciu olimpijczykami i reprezentowaniu swojego kraju - powiedział sprawujący kierownicze stanowisko w FFA James Johnson, cytowany w komunikacie.

Australia zapewniła sobie prawo startu w Japonii zajmując trzecie miejsce w mistrzostwach Azji do lat 23. Polacy nie zdołali się zakwalifikować.

Zdjęcie Prezydent FIFA Gianni Infantino / AFP