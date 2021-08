Sytuacja przed tym spotkaniem była jasna. Zwycięzca pojedynku zapewniał sobie awans. Już wcześniej było wiadomo, że triumfatorami grupy B zostali Rosjanie. Pewni drugiej pozycji byli Brazylijczycy. Miejsce w ćwierćfinale mieli również Francuzi, którzy w swoim ostatnim meczu grupowym stoczyli zażarty pojedynek z "Canarinhos", przegrywając 2:3. "Trójkolorowi" zajęli czwartą lokatę, a to oznacza, że to oni będą rywalami Polaków, najlepszej drużyny grupy A, w bitwie o półfinał.



Argentyńczycy w Tokio zbierali pochwały. Stoczyli znakomite pojedynki z Brazylią i Francją. Amerykanie, dla których igrzyska olimpijskie są zawsze niezwykle ważne i potrafią się do nich przygotować, grali w kratkę. Jednak ćwierćfinał dla USA nadal był w zasięgu i wszystko zależało od nich. Musieli tylko i aż pokonać Argentynę. Siatkarze z Ameryki Południowej byli zresztą w identycznej sytuacji. To sprawiało, że pojedynek zapowiadał się niezwykle interesująco.



W pierwszym secie inicjatywa należała do Argentyńczyków, którzy wygrali 25:21. W drugim podopieczni Marcelo Mendeza długo prowadzili, ale Amerykanie odrobili straty. W nerwowej końcówce więcej zimnej krwi zachowali Luciano De Cecco i spółka, którzy zwyciężyli 25:23. Jeden set dzielił Argentynę od najlepszej "ósemki".

Reklama

Amerykanie nie zamierzali łatwo się poddać. W trzeciej partii przegrywali już czterema punktami. Wyszli z opresji i sami objęli prowadzenie. Argentyna jednak doprowadziła do remisu 21:21 i znów losy rozstrzygnęły się w końcówce. Po zepsutej zagrywce Micaha Christensona Argentyńczycy mieli meczbola (24:23). Pojedynek zakończył atakiem po bloku Cristian Poglajen. Niespodzianka stała się faktem! Argentyna w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich!



Po tym pojedynku odbyło się losowanie par 1/4 finału, w których wzięły udział drużyny z drugich i trzecich miejsc. O półfinał Argentyna zagra z Włochami, a Japonia z Brazylią.



USA - Argentyna 0:3 (21:25, 23:25, 23:25)

Ćwierćfinały turnieju olimpijskiego w siatkówce (03.08):

02:00 - Polska - Francja

06:00 - Włochy - Argentyna

10:00 - Japonia - Brazylia

14:30 - Rosjanie - Kanada

Wyniki i tabele turnieju siatkarzy



RK