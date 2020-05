Ukończone zostało Ariake Gymnastics Center - hala, w której odbędą się konkurencje gimnastyczne igrzysk Tokio 2020. Budowa obiektu mogącego pomieścić 12 tys. widzów pochłonęła 188 mln dol. Drewno sprowadzone z różnych rejonów Japonii to główny materiał tej konstrukcji.

Materiał i zastosowane techniki nawiązują do tradycyjnej architektury japońskiej oraz do miejsca, w którym postawiono halę. Obszar wokół nowego obiektu był wcześniej wykorzystywany jako składnica drewna. To zainspirowało projektantów, którzy stworzyli futurystyczny obiekt przypominający formą engawę, czyli tradycyjną japońską werandę. Użyto drewna modrzewiowego i cedrowego, a całość przypomina falujący na wodzie statek - poinformował portal insidethegames.biz.

- Można w niej poczuć nie tylko zapach drewna, ale i ciepło, które daje - powiedział dyrektor generalny areny Koichi Fukui.

Centrum gimnastyczne, oprócz stadionu olimpijskiego i wioski dla sportowców, jest jednym z ośmiu nowych obiektów powstałych na igrzyska. Będzie wykorzystany także w czasie paraolimpiady, a następnie - po demontażu ławek, które mają być wykorzystane w szkołach, ma służyć jako obiekt wystawienniczy.

Jako pierwszy oddano do użytku, w kwietniu, stadion łuczniczy.

Igrzyska w Tokio odbędą się w dniach 24 lipca - 9 sierpnia 2020 roku. Paraolimpiada rozegrana zostanie od 25 sierpnia do 6 września.