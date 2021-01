Tokio 2020. Amerykański polityk proponuje przeniesienie igrzysk na Florydę

Odpowiedzialny za finanse Florydy Jimmy Patronis zaproponował Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu przeniesienie tegorocznych letnich igrzysk z Tokio do USA. "Poradzimy sobie z wszelkimi wymogami bezpieczeństwa" - zapewnił polityk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kosecki dla Interii: Nie będą ze mną rozwiązywać kontraktów w barbarzyński sposób. Wideo TV Interia

Igrzyska w stolicy Japonii pierwotnie miały odbyć sią latem zeszłego roku, ale z powodu pandemii COVID-19 przełożono je o 12 miesięcy. Globalna sytuacja wciąż jest jednak trudna, w związku z czym losy imprezy wciąż się ważą. W niedawnej ankiecie większość Japończyków opowiedziała się za odwołaniem olimpiady w tym roku, ale rząd i MKOl na razie trzymają się planu.

Reklama

Patronis stwierdził, że Floryda ma już doświadczenie w przyjmowaniu dużych grup ludzi, ponieważ do tego stanu przyjeżdża wielu turystów. Co więcej, Floryda była gospodarzem końcówki sezonu koszykarskiej ligi NBA w ubiegłym sezonie, kiedy wszystkich uczestników fazy play off zgromadzono w jednym miejscu - Orlando.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

"Odwołanie igrzysk byłoby dla sportowców gorzką pigułką. Jakiekolwiek środki ostrożności będą wymagane, poradzimy sobie z nimi i je zapewnimy" - stwierdził Patronis w liście do przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha.

W USA z powodu COVID-19 życie straciło dotychczas ok. 420 tysięcy osób. Odnotowano ponad 25 milionów przypadków zakażenia.