Wywalczone już kwalifikacje na igrzyska w Tokio, które z powodu koronawirusa zostały przełożone na 2021 rok, zachowają ważność - poinformowała agencja AFP. Decyzja zapaść miała na czwartkowej telekonferencji z udziałem MKOl i światowych federacji sportowych.

Agencja AFP nie podało swojego źródła, ale zaznaczyła, że wiadomość taką otrzymała od więcej niż jednej osoby i ich wersje były zgodne.

W igrzyskach, które pierwotnie miały się odbyć na przełomie lipca i sierpnia, udział weźmie ok. 11 tysięcy sportowców. Prawie 60 procent kwalifikacji zostało już przydzielonych. AFP zaznaczyło, że to właśnie ten fakt przesądził o tym, iż postanowiono utrzymać ważność wywalczonych już przepustek.



Wcześniej o wspomnianej telekonferencji poinformowała agencja dpa, ale zaznaczając tylko, że się odbyła i że dyskutowano m.in. o nowym terminie zmagań olimpijskich w stolicy Japonii. Nowa propozycja ma zostać przedstawiona teraz komitetowi organizacyjnemu. Jeszcze we wtorek, kilka godzin po oficjalnym przełożeniu igrzysk, dyrektor wykonawczy MKOl Christophe Dubi oświadczył, że odbędą się one wiosną lub latem 2001 roku.

Zdjęcie Polscy siatkarze kwalifikację mają w kieszeni / AFP