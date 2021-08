​Tokio 2020. 27 nowych przypadków zakażenia COVID-19

Nazwisk zainfekowanych zawodników nie podano do publicznej wiadomości, za to wiadomo, że troje z nich to członkowie greckiej drużyny w pływaniu artystycznym. We wtorek koronawirusa stwierdzono także u ich koleżanki z kadry w tej dyscyplinie.

Wyrównany został rekord liczby nowych przypadków infekcji COVID-19. Także 27 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu jednej doby wykryto w piątek.

Łącznie od 1 lipca stwierdzono 322 pozytywne wyniki testów na koronawirusa wśród osób związanych z igrzyskami. Zarażonych zostało m.in. 29 sportowców.

Reklama

Opóźnione o rok z powodu pandemii igrzyska potrwają do niedzieli.

Kibicuj naszym na IO w Tokio! - Sprawdź

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!