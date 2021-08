Weźmy chociażby boks, który talibowie dopuszczali, ale wtedy, gdy będzie oczyszczony z grzechu. Jednym z elementów oczyszczenia była konieczność noszenia bród przez pięściarzy. Wydawać by się mogło, że to żaden problem, ale mało kto wie, że przepisy międzynarodowe w boksie... zabraniają noszenia zarostu. Ma on bowiem wpływ na zadawane ciosy, amortyzuje je. Afgańscy pięściarze musieli się wycofać ze światowej rywalizacji.



Talibowie zabronili za to uprawiania wielu sportów uznanych za grzeszne z definicji, np. piłki nożnej. Mało kto wie, ale reprezentacja piłkarska Afganistanu uczestniczyła w igrzyskach olimpijskich już w 1948 roku w Londynie. Jeszcze w 1980 roku, czyli już po inwazji radzieckiej, brała udział w eliminacjach Pucharu Azji m.in. z Katarem i Bangladeszem. Ostatnim jej meczem na lata był pojedynkiem z Jordanią z września 1984 roku, przegrany 1-6.



Potem nie było mowy o grze w piłkę, za czasów talibów reprezentacja nie istniała, ale po wkroczeniu Amerykanów w 2003 roku została wskrzeszona. Afganistan walczył w eliminacjach mundialu 2006 (z fatalnym skutkiem - przegrał aż 0-11 z Turkmenistanem, zanotowali też porażkę 1-9 z Malediwami). Od tej pory Afgańczycy grywali już regularnie, a w ostatnich eliminacjach mundialu 2022 znaleźli się nawet w grupie., Nie wyszli z niej, lepsze były Katar i Oman, ale Afganistan zakwalifikował się do kolejnej fazy eliminacji Pucharu Azji. Prawdopodobnie będzie musiał z nich zrezygnować.



Afganistan kontra Trzecia Rzesza

Do 1956 roku w igrzyskach olimpijskich brała udział afgańska reprezentacja w hokeju na trawie, a w 1936 roku w Berlinie zajęła nawet szóste miejsce na świecie. Do legendy przeszedł pojedynek Afgańczyków z Danią, zremisowany w dramatycznych okolicznościach 6-6. W meczu z Trzecią Rzeszą zespół Afganistanu przegrał 1-4. Teraz ten niezwykle popularny kiedyś w tym kraju sport straci rację bytu, wszak wywodzi się z Zachodu.



Podobnie jak bardzo popularny w Afganistanie krykiet. Poziom tej gry podnieśli afgańscy uchodźcy wracający z Pakistanu i reprezentacja jeszcze w 2018 roku brała udział w Pucharze Azji, a w 2021 roku w Pucharze Świata T20. Krykiet też zapewne zostanie zakazany.



Afganistan debiutował na igrzyskach olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, przywożąc do hitlerowskiej stolicy laskarzy i lekkoatletów. Nie było go w 1952 i 1976 roku, a pod radzieckim butem, jako członek tzw. bloku wschodniego zbojkotował igrzyska w Los Angeles w 1984 roku. Pod rządami talibów nie było mowy o starcie afgańskiej reprezentacji w Sydney w 2000 roku, ale od 2004 roku startował regularnie, najczęściej jako jeden z pierwszych na ceremonii otwarcia.



W Pekinie w 2008 roku taekwondzista Rohullah Nikpa zdobył pierwszy medal dla Afganistanu - brązowy. Powtórzył zresztą ten sukces w Londynie. Na igrzyskach w Tokio Afgańczycy medalu nie mieli, ale wystawili pięcioro sportowców, z czego jedną kobietę - Kamia Yousufi z Kandaharu pobiła zresztą wynikiem 13,29 s rekord kraju w biegu na 100 metrów. Biegła w burce i całym czarnym kobinezonie, podobnym do stosowanych przez panczenistów.

Wiele wskazuje na to, że ani w Paryżu w 2024 roku, ani na zimowych igrzyskach w Pekinie w 2022 roku Afganistanu już nie zobaczymy.