Szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach podkreślił, że orzeczenie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie w sprawie wykluczenia Rosji z największych imprez musi być jednoznaczne, aby można je było zaimplementować przed igrzyskami w Tokio.

W ubiegłym tygodniu odbyły się przesłuchania przed CAS.

"Nasi przedstawiciele ponownie wezwali do wydania orzeczenia jasnego i niedwuznacznego, aby można je było wprost zaimplementować i aby nie wymagało interpretowania, bo mogłoby to doprowadzić do kolejnych sporów sądowych" - powiedział Bach.

Orzeczenie CAS spodziewane jest do końca roku.

"Taki termin jest bardzo dobry. Na siedem miesięcy przed igrzyskami w Tokio mielibyśmy jasną sytuację" - dodał szef MKOl.

Czteroletni zakaz startu w największych imprezach sportowców w rosyjskich barwach blisko rok temu nałożyła Światowa Agencja Antydopingowa (WADA). To efekt skandalu dopingowego w tym kraju.

Ich udział w zawodach możliwy jest jedynie pod neutralną flagą, podobnie jak miało to miejsce przy okazji zimowych igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku.

Sankcje mają obowiązywać do 2023 roku i obejmują nie tylko igrzyska, ale również mistrzostwa świata. Rosja w tym czasie nie będzie mogła również organizować najważniejszych imprez.

Już wcześniej WADA potwierdziła jednak, że kara nie będzie miała wpływu na plany rozegrania w Rosji meczów przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy. Cztery spotkania, w tym jedno ćwierćfinałowe, mają się odbyć w Sankt Petersburgu.

Kryzys w rosyjskim sporcie trwa już prawie sześć lat, a jego ostatnia odsłona dotyczy podejrzenia o manipulacje danymi, jakie WADA otrzymała z moskiewskiego laboratorium antydopingowego. Pracujący na zlecenie WADA eksperci informatyczni stwierdzili, że z tych danych usunięto setki podejrzanych wyników.

1 stycznia stanowisko przewodniczącego WADA objął Witold Bańka.

