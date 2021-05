Rząd przedłuży stan wyjątkowy w Tokio do 20 czerwca

Tokio 2020

Rząd Japonii przedłuży pandemiczny stan wyjątkowy w Tokio i ośmiu innych prefekturach do 20 czerwca, co oznacza, że zakończy się on na niewiele ponad miesiąc przed Igrzyskami Olimpijskimi – podały lokalne media. Decyzję zatwierdził już w piątek rządowy panel ekspertów.

