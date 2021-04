Była minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk poinformowała za pomocą mediów społecznościowych, że rozpoczęły się szczepienia sportowców przeciwko koronawirusowi przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Na pierwszy ogień poszli siatkarze oraz sztab szkoleniowy naszej reprezentacji oraz kolarze torowi.

Jak poinformowała Dmowska-Andrzejuk, na stadionie PGE Narodowym rozpoczęły się dziś szczepienia dla sportowców przeciwko koronawirusowi przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Jak poinformowała była minister sportu pierwsi zawodnicy w punkcie szczepień zjawili się o godzinie 13. Pionierami zostali nasi siatkarze a także sztab szkoleniowy.





