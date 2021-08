Początek walki repasażowej nie był dla Polki udany. Po udanym chwycie rywalki i błędzie w defensywie Zasiny, dwa punkty powędrowały na konto Kamerunki.

Pod koniec pierwszej rundy Zasina próbowała wypchnąć przeciwniczkę z pola walki, ale nie uzyskała żadnej korzyści. Tiako została co prawda ostrzeżona za pasywną postawę, ale była w korzystnej sytuacji przed drugą odsłoną walki.



Kolejne dwa punkty trafiły na konto Kamerunki na starcie drugiej rundy.





Tokio 2020. Zapasy. Roksana Zasina przegrała przez błąd w końcówce walki

Challenge ze strony trenera Polki został uwzględniony pozytywnie i Zasina nadal przegrywała tylko dwoma punktami.



Po udanym manewrze zbicia, nastąpiła akcja, po której Zasina doprowadziła do remisu 2:2. W przedostatniej minucie pojedynku Polka przeszła do ofensywy i wypracowała dwa punkty przewagi.



Bardzo duży błąd Zasina popełnił w ostatnich sekundach pojedynku i to kosztowało ją porażkę. Polka walczyła z kontuzją, wyraźnie nie będąc w pełni sił.

