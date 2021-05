Rafael Nadal nie jest pewny, czy wystąpi na igrzyskach olimpijskich w Tokio z powodu niepewności związanej z pandemią koronawirusa.

"W normalnym świecie nigdy nie pomyślałbym o opuszczeniu igrzysk olimpijskich. Jednak w tych okolicznościach po prostu nie wiem" - powiedział Hiszpan podczas konferencji prasowej w Rzymie, gdzie będzie grać w turnieju ATP Masters 1000.



To kolejny tenisista, który nie jest pewny, czy wystąpi Tokio. Wątpliwości zgłaszała Amerykanka Serena Williams, a także reprezentantka gospodarzy Naomi Osaka. W Japonii panuje stan wyjątkowy w związku z pandemią, a przełożone z zeszłego roku IO mają się rozpocząć już 23 lipca.



"Ten rok jest trochę inny"

"Muszę zorganizować swój terminarz. W normalnym roku, znam prawie na 100 procent plan startów od 1 stycznia do końca sezonu. Ten rok jest jednak trochę inny, prawda? Musimy być elastyczni. Musimy dostosować się do tego, co się dzieje" - dodał Nadal.

