Z powodów koronawirusowych obostrzeń igrzyska w Tokio będą niemal pod każdym względem inne niż dotychczas. Maseczki, dezynfekcja i brak kibiców sprawiają, że dla wielu obserwatorów sens rozgrywania imprezy zaczyna być bardzo wątpliwy. Jakby tego było mało, na specjalnej konferencji prasowej, odbywającej się on-line, szef MKOL zapowiedział kolejną zmianę.



Chodzi o ceremonię medalową. W Tokio niestety nie będziemy mogli oglądać wzruszających scen z nakładania medali sportowcom, tak ja bywało to do tej pory. Bach zapowiedział, że na tych igrzyskach krążki będą dostarczane zawodnikom i zawodniczkom na specjalnej tacy i każdy z nich będzie wkładał sobie sam medal na szyję. Nie będzie również przytulania ani podawania dłoni na podium.



- To zmiana przełomowa, epokowa, ale niezbędna - powiedział Bach. Przewodniczący MKOL dodał również, że osoba układającą medale na tacy, będzie robić to w zdezynfekowanych rękawiczkach.



KK

Zdjęcie Igrzyska olimpijskie w Tokio mają rozpocząć się 23 lipca /AFP

