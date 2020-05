- Dzięki przywróceniu do systemu RUSADA (Rosyjskiej Agencji Antydopingowej), warunkowanemu dostarczeniem danych laboratoryjnych do WADA, odkryliśmy już 57 przypadków sportowców, którzy są podejrzewani o stosowanie środków dopingujących. W ramach tylko jednego projektu. Zatem skala jest bardzo duża - alarmuje w rozmowie z Interią prezydent WADA Witold Bańka.

Prezydent Bańka, który jest głównym szeryfem do walki z dopingiem na świecie, przejął stery WADA na początku 2020 r. Jego organizacja nałożyła ostre sankcje na Rosję już w grudniu 2019 r.

Zawiesiła ją w światowym sporcie na cztery lata, wyrzucając reprezentację Rosji z IO w Tokio i MŚ 2022 w Katarze. Tylko sportowcy, którzy udokumentują, że są czyści, mogą startować pod flagą MKOl-u. Ta kara miała być wstrząsem za haniebny proceder fałszowania danych. Informatycy WADA wykryli, iż z danych, jakie otrzymali z RUSADA, usunięto setki podejrzanych wyników badań sportowców.

Michał Białoński, Interia: Jakie ma pan odczucia po pierwszych miesiącach przewodzenia Światowej Agencji Andydopingowej? Jak bardzo ta praca różni się od tej ministra sportu?

Witold Bańka, prezydent WADA: - Funkcjonujemy w obszarze sportu, natomiast wiadomo, że jest to organizacja o charakterze globalnym, nadzorująca ponad 700 federacji i 189 państw w zakresie polityki antydopingowej. Zatem zakres jest bardzo duży i organizacja o ogromnym znaczeniu nie tylko sportowym, ale i geopolitycznym. Obszar działania jest bardzo duży, ale odpowiedzialność też jest wielka.

Jeśli chodzi o pierwsze tygodnie i miesiące, to zdajemy sobie wszyscy sprawę, że sytuacja z koronawirusem zaskoczyła cały świat, nie tylko ten sportowy. Trzeba do niej dostosować swoją aktywność i wszystkie działania, które podejmujemy.

Z pewnością śledzi pan, co się dzieje w czasach pandemii w polskim sporcie. Nie obawia się pan, że za bardzo zamroziliśmy sport, w stosunku do innych krajów? Na przykład Iga Świątek w Warszawie do poniedziałku nie mogła korzystać z kortów, a Hubert Hurkacz mógł to robić, gdyż przebywa w USA, choć ten kraj jest jeszcze bardziej dotknięty pandemią niż Polska. Lekkoatleci też mają prawo czuć się pokrzywdzeni względem kolegów z innych państw. Pierwsze COS-y dopiero zostaną otwarte, a przez pewien czas nie mogli korzystać nawet z lasów.

- Proszę mi wybaczyć, ale - biorąc pod uwagę stanowisko, które obecnie zajmuję - nie chciałbym komentować, bo byłoby to niezręczne, polityki Ministerstwa Sportu. Funkcjonuję już w zupełnie innej przestrzeni. Nie jest moją rolą komentowanie tego, co się dzieje w polskim sporcie od strony zarządczej. Jako były minister i człowiek, który kocha sport, oczywiście śledzę, to co się dzieje w nim i nadal będę to robił, bo całym sercem jestem za "Biało-Czerwonymi" - także jako kibic, jednak nie chciałbym komentować aktualnej polityki Ministerstwa.

Czy pani minister Danuta Dmowska-Andrzejuk, która przejęła pałeczkę po panu, korzysta z pana porad i doświadczeń?

- Pani minister prowadzi swoją, autonomiczną politykę. Jest ministrem i dobrze odpowiada za cały polski sport i myślę, że wie. co robi. Ja już mam zupełnie inny obszar i nie chciałbym wywoływać wrażenia dyskomfortu. Funkcjonujemy w zupełnie innej przestrzeni.

Jak pan ocenia ciężkie starcie, jakie WADA toczy z dopingiem w Rosji. Widzi pan nadzieję na to, że w tym kraju uda się na trwałe zwalczyć proceder dopingowy?

- Kwestia z Rosją jest wielowątkowa i wielowymiarowa. Kilka dni temu ogłosiliśmy zakończenie najważniejszego śledztwa w historii antydopingu. Dostarczyliśmy do 28 narodowych agencji antydopingowych i federacji sportowych dane dotyczące 298 sportowców, podejrzewanych o naruszenie przepisów antydopingowych i udział w systematycznym przemyśle dopingowym. Na 153 przypadki są bardzo twarde dowody, 145 przypadków w naszej ocenie mogło ulec manipulacjom. Natomiast wszystkie te dane zostały dostarczone do narodowych federacji i oczekujemy podjęcia działań dyscyplinarnych w kontekście tych podejrzanych sportowców.

Chcieliśmy, aby wysłuchanie publiczne w sprawie odwołania Rosji przed Trybunałem Arbitrażowym w Lozannie było dostępne dla wszystkich obserwatorów, dla mediów. Ze względu na brak zgody ze strony uczestników procesu niestety rozprawa została utajniona. Witold Bańka

Druga część to jest program reanalizy próbek, jakie otrzymaliśmy z moskiewskiego laboratorium, dzięki przywróceniu RUSAD-y do systemu w 2018 r. Decyzja o przywróceniu była krytykowana w świecie sportu, ale dzisiaj zyskujemy potwierdzenie, że ona była trafna. Dzięki przywróceniu do systemu RUSAD-y, warunkowanemu dostarczeniem danych laboratoryjnych do WADA, mogliśmy, w ramach programu reanalizy próbek, odkryć już 57 przypadków sportowców, którzy są podejrzewani o stosowanie środków dopingujących. W ramach tylko tego projektu. Zatem skala jest bardzo duża.

Kolejna kwestia to są sankcje nałożone w zeszłym roku na RUSAD-ę, na Rosję. Rosja, jak wiemy, odwołała się od tej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie i to CAS będzie ostateczną instancją, która podejmie decyzję w sprawie tych sankcji. Zobaczymy, czy one zostaną utrzymane, czy będą wyglądały inaczej.

Jakiś czas temu złożyliśmy wniosek do Trybunału o tzw. public hearing, czyli wysłuchanie publiczne.

Jaki był efekt?

- Został on niestety odrzucony. Chcieliśmy, aby wysłuchanie było dostępne dla wszystkich obserwatorów, dla mediów. Ze względu na brak zgody ze strony uczestników procesu niestety rozprawa została utajniona. Dlatego za dużo w tym temacie nie mogę powiedzieć dopóki nie zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie w CAS. Natomiast nie jest tajemnicą, że jako szef Światowej Agencji Antydopingowej wspieram decyzję, jaką w zeszłym roku, jednomyślnie podjęła WADA w stosunku do RUSAD-y, do Rosji.