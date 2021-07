Srebrny medal przypadł ekipie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Wasilisie Stepanowej i Jelenie Oriabińskiej, a brązowy Kanadyjkom Caileigh Filmer i Hillary Janssens.

Dzień wcześniej Nowozelandki wygrały wyścig półfinałowy, uzyskując najlepszy czas na świecie. W finale w którym osiągnęły 6.50,19, prowadzenie objęły po starcie i linię mety minęły z 9-metrową przewagą nad rywalkami.

W Zatoce Tokijskiej ponownie pogorszyły się warunki, mocniej wiało, do tego zawodniczkom życie utrudniał upał dochodzący do 36 st. C.

Wyniki wioślarskiej dwójki bez sterniczki:

1. Grace Prendergast, Kerri Gowler (Nowa Zelandia) 6.50,19

2. Wasilisa Stepanowa, Jelena Oriabinskaia (Rosyjski Komitet Olimpijski) strata 1,26 s

3. Caileigh Filmer, Hillary Janssens (Kanada) 1,91

4. Helen Glover, Polly Swann (W. Brytania) 4,77

5. Maria Kiridou, Christina Bourmpou (Grecja) 6,92

6. Aina Cid, Virginia Diaz Rivas (Hiszpania) 9,86

Zdjęcie Grace Prendergast i Kerri Gowler triumfują / PAP/EPA

wha/ krys/