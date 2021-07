Piękna sportsmenka przed startem IO: "Jestem załamana z bólu"

Tokio 2020

Była faworytką do zdobycia olimpijskiego złota w strzelectwie, ale ze startu w Tokio wykluczył ją COVID-19. – Jestem totalnie załamana – to jedyny sposób, w jaki mogę opisać ból, który odczuwam przez to, że nie jadę na igrzyska – napisała Brytyjka Amber Hill.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tokio 2020. Polskie szanse medalowe - Zofia Klepacka. Wideo INTERIA.TV