Chociaż wciąż nie jest w 100% pewne, że igrzyska olimpijskie w Tokio ostatecznie się odbędą, ponieważ sytuacja pandemiczna w Japonii wciąż jest bardzo trudna, to cały czas prowadzone są działania organizatorów mające zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy. Niestety, jak informuje niemiecka agencja "SID", wolontariuszy potraktowano niepoważnie i nazywa te działania skandalem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tokio 2020. Malwina Sobierajska: Życiówki na igrzyskach będą spełnieniem marzeń (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport