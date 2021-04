Dwukrotna mistrzyni olimpijska w wioślarstwie Brytyjka Helen Glover, mama trójki dzieci, w tym 15-miesięcznych bliźniąt, która wróciła do treningów w styczniu, razem z Polly Swann wygrała eliminacje i awansowała do niedzielnego finału mistrzostw Europy w Varese w dwójce bez sterniczki.

Wioślarki, które nie pływały razem przez pięć lat, wygrały eliminacje bez problemów, prowadząc od startu do mety. Celem 34-letniej Glover jest zakwalifikowanie się do Tokio. Byłaby pierwszą mamą w historii brytyjskiego wioślarstwa, która otrzyma nominację.

"To dla mnie (powrót do rywalizacji - red) fascynująca podróż i wyzwanie. Mam nadzieję, że wrócę z Varese z jakimś sukcesem, by móc opowiadać o nim dzieciom. Chcę być inspiracją dla innych. 'Moje' Tokio to projekt, nad którym pracuję razem z rodziną" - powiedziała "Daily Mail" Glover.

Brytyjka ma trzyletniego synka oraz 15-miesięczne bliźnięta - córeczkę i drugiego chłopca.

Glover triumfowała w konkurencji dwójki bez sterniczki w Londynie (2012) i w Rio de Janeiro (2016). Pierwsze złoto wywalczyła w 2012 roku zaledwie po czterech latach treningów.

O jej nadzwyczajnej wydolności świadczy fakt, iż w 2017 roku zadebiutowała w maratonie. W Londynie uzyskała znakomity czas - 3:05.25 (114. miejsce).

Zdjęcie Helen Glover / AFP

