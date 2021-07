Do zdarzenia doszło podczas rywalizacji męskich czwórek na igrzyskach w Tokio. Co gorsza, Brytyjczycy w ten sposób zaprzepaścili sporą szansę na medal!

Wydawało się bowiem, że krążek dla osady z Wielkiej Brytanii jest tylko formalnością. Jednak tuż przed finiszem zawodnicy popełnili błąd, jakiego nie spodziewałby się nikt na takim poziomie.



Tokio 2020. Kuriozalny błąd wioślarzy

Wioślarze z Wielkiej Brytanii nagle zaczęli... płynąć w poprzek toru. Byli bliscy wpadnięcia na osadę włoską, jednak na szczęście przed zderzeniem zorientowali się, że coś jest nie tak.



Kuriozalny błąd kosztował ich jednak utratę medalu i spadek na czwarte miejsce w klasyfikacji.



Brytyjczycy rywalizowali w składzie Matt Rossiter, Sholto Carnegie, Rory Gibbs i Oliver Cook.

Wideo