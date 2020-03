Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia wspólnej debaty z europejskimi szefami resortu w sprawie sytuacji sportu w czasie pandemii koronawirusa.

Propozycja pojawiła się dzień po decyzji MKOl zatwierdzającej dotychczasowy termin igrzysk olimpijskich w Tokio. Najważniejsza impreza czterolecia w światowym sporcie ma rozpocząć się 24 lipca i potrwać do 9 sierpnia. Wielu sportowców przyjęło tę informację z rozczarowaniem. Nie mogą bowiem normalnie przygotowywać się do igrzysk, inni nie są w stanie zdobyć kwalifikacji olimpijskich z powodu odwołania turniejów kwalifikacyjnych bądź braku możliwości zdobycia punktów do rankingów olimpijskich na innych zawodach.

"Współpraca na poziomie międzynarodowym jest podyktowana troską o dobro sportowców. Obecnie zawodnicy nie mają możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, która umożliwia ciągłość przygotowań do najistotniejszych imprez sportowych. Najważniejsze jest, aby wszyscy zawodnicy mieli równe szanse na przygotowanie się do startu w imprezach kwalifikacyjnych i wzięcie udziału w igrzyskach olimpijskich w Tokio, które mają się odbyć na przełomie lipca i sierpnia" - czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Sportu.

Pozytywnie na propozycję polskiej minister odpowiedział Tomislav Drużak, chorwacki Sekretarz Stanu ds. Sportu. Chorwacja sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Zdjęcie Minister sportu Danuta Dmowska - Andrzejuk / Rafał Oleksiewicz/ REPORTER / East News