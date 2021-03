Przewodniczący MKOl Thomas Bach powiedział w piątek w Genewie, że szczepienia przeciwko koronawirusowi nie będą wymagane od sportowców rywalizujących na igrzyskach olimpijskich w Tokio, w związku z obawami o powolne tempo wprowadzania szczepionek w Japonii.

Ponieważ gospodarz igrzysk olimpijskich miał opóźnienia w zapewnieniu dawek szczepionek, można oczekiwać, że niektórzy japońscy sportowcy nie zostaną zaszczepieni przed rozpoczęciem igrzysk 23 lipca- powiedział Bach - przemawiając na konferencji prasowej po sesji MKOl.



Komitet Olimpijski od samego początku jasno dał do zrozumienia, że nie nałoży obowiązku szczepień i będzie postępować zgodnie z wytycznymi rządów w tej sprawie, sportowcy i krajowe komitety olimpijskie powinni przestrzegać swoich krajowych przepisów dotyczących szczepień" -dodał.



"Jest to wyraźna odpowiedzialność rządów i nie będziemy w to ingerować" - powiedział Bach. "Będziemy współpracować z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi, aby zaszczepić jak najwięcej uczestników, ale zawsze zgodnie z odpowiednimi wytycznymi krajowymi"- zadeklarował przewodniczący MKOl.



Według japońskiego rządu Japonia ma otrzymać w maju i czerwcu około 100 milionów dawek szczepionki COVID-19 od firmy Pfizer Inc., co wystarczy dla zaszczepienia prawie połowy jej populacji.



Bach ujawnił w czwartek, że Chiński Komitet Olimpijski zaoferował dostarczenie dawek szczepionek sportowcom na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, które zostały przełożone o rok z powodu pandemii koronawirusa, a także przyszłorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.



