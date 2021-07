IO w Tokio. Katie Lou Samuelson nie wystąpi

Test został przeprowadzony w trakcie zgrupowania amerykańskiej kadry w Las Vegas.

"Niestety nie mogę jechać na igrzyska. Rywalizowanie w turnieju olimpijskim było moim marzeniem, odkąd byłam małą dziewczynką. I nadal mam nadzieję, że któregoś dnia się spełni. Moje serce jest złamane. Tym bardziej, że jestem zaszczepiona, a mimo wszystko na każdym kroku przestrzegałam zasad bezpieczeństwa. Teraz tego już nie zmienię i trzymam mocno kciuki za moje dziewczyny" - napisała w mediach społecznościowych Samuelson.

Koszykarka na co dzień gra w lidze WNBA w Seattle Storm. Wiosną się zaszczepiła, by w maju pomóc kadrze zakwalifikować się na igrzyska w Tokio. Do Japonii - oprócz Young - poleciały Stefanie Dolson, Allisha Gray i Kelsey Plum.

Amerykanki w Las Vegas miały zgrupowanie kadry przed wylotem na turniej olimpijski. Igrzyska rozpoczną się 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia.