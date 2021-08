Igrzyska paraolimpijskie Tokio 2020. Niezwykły popis Brazylijczyka Araujo

Radosław Nawrot Tokio 2020

Kiedy wskoczył do wody, by wystartować do wyścigu pływackiego na 100 metrów stylem grzbietowym, wielu widzów zamarło. Brazylijczyk Gabriel Geraldo dos Santos Araujo nie miał rąk i ledwo utrzymywał się na powierzchni. Troska była niepotrzebna. Genialny zawodnik dał popis pływania zakończony zdobyciem srebrnego medalu.

