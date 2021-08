Natalia Partyka udanie przeszła przez fazę grupową rywalizacji paratenisistek stołowych w Tokio. Pokonała wtedy Merve Cansu Demir z Turcji, a także Japonkę Nozomi Takeuchi. Nie bez kłopotów, ale najwybitniejsza polska tenisistka stołowa poradziła sobie dobrze. W półfinale jednak lepsza od Natalii Partyki okazała się Chinka Qian Yang.

Przegrana Polki oznacza, że ma ona kolejny medal paraolympijski, ale tym razem brązowy, a nie złoty. Natalia Partyka to aż czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, począwszy od Aten w 2004 roku przez Pekin 2008, Londyn 2012 az po Rio de Janeiro 2016, co stawia ją w panteonie największych gwiazd polskiego sportu. To rozpoznawalna gwiazda, która startowała również w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Tam medalu nie zdobyła.



Reklama

Tokio 2020. Medale w tenisie stołowym, także Natalii Partyki

Brązowe medale wywalczyły także Karolina Pęk oraz debiutant Maksym Chudziński, który sprawił sporą niespodziankę. W meczu o strefę medalową pokonał Hiszpana Jordi Molaresa, uległ dopiero w półfinale Chińczykowi Shuo Yanowi.



O mistrzostwo paraolimpijskie zagrają Patryk Chojnowski i Rafał Czuper. W tych wypadkach mamy już minimum srebro, co łącznie daje pięć medali paraolimpijskich w tenisie stołowym.