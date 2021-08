Makowski przytacza moce argumenty na poparcie swoich zarzutów. "Dysponuję kilkunastoma filmikami z ostatnich zawodów w Berlinie, na których jasno widać, jak na przykład idzie chodnikiem z białą laską, a właściwie trzyma ją tylko dla niepoznaki w ręku przy ciele i omija przeszkody. Na innym zagląda do pojemników z jedzeniem na stołówce i sam sobie nakłada na talerz, albo przegląda wzrokowo media społecznościowe w telefonie. Ludzie z naszej ekipy widzieli też, jak samemu przychodzi na rozgrzewkę, znajduje bez problemu pusty tor i wskakuje do basenu na główkę. Mowa tu o kilkunastu materiałach wideo, które nie pozostawiają żadnej wątpliwości. Ja może też tak bym chciał, ale nie mogę, dlatego startuję wśród pływaków niewidomych, a on?" - pisze reprezentant Polski.

Dorsman jest w swojej kategorii (S11) czołowym pływakiem na świecie. Niedawno pobił rekord świata na 200 m stylem zmiennym. W rywalizacji z Makowskim był lepszy na ostatnich mistrzostwach świata, pozbawiając Polaka medalu.

Polski Komitet Paraolimpijski wysłał przed miesiącem komplet dokumentów do World Para Swimming (organizacja zarządzająca pływaniem paraolimpijczyków) informujących o oszustwie, ale nie dostała odpowiedzi, a Holender nadal pływa w zawodach dla niewidomych.



Wojciech Makowski i Rogier Dorsman

"To najbardziej podła forma dopingu, z jaką kiedykolwiek się zetknąłem. Organizacja tego procederu, brak jakiejkolwiek reakcji, autentycznie przyprawia mnie o mdłości i po prostu miażdży moją radość z tych igrzysk.

Położyłem na szali całe swoje życie, żeby się do nich jak najlepiej przygotować, dlatego tak czy tak polecę do Tokio dać z siebie wszystko - dla siebie, dla Was, dla sportu. Chciałem tylko, żebyście wiedzieli oglądając, że on w ogóle nie ma prawa tam być" - kończy swój wpis Makowski.

27-letni Makowski jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich sportowców paraolimpijskich. Na igrzyskach w Rio de Janeiro zdobył srebrny medal na 100 m stylem grzbietowym (S11), czterokrotnie wywalczył medale mistrzostw świata, w tym jeden złoty.

Znany jest również z innych pasji. Występuje jako raper. W 2016 roku wydał płytę "Czego oczy nie widzą".

Igrzyska paraolimpijskie w Tokio rozpoczynają się 24 sierpnia, zakończą - 5 września.



