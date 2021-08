Historie wielu lekkoatletów, którzy w tym roku przyjechali do Tokio, sprawiają, że oczy wychodzą z orbit. Zarówno tych, którzy igrzyska już zakończyli, jak i niepełnosprawnych sportowców, którzy właśnie rozpoczynają igrzyska paraolimpijskie.

Historia Haven Shepherd należy z pewnością do tych najbardziej wyjątkowych. 18-latka szykuje się do występu na swoich pierwszych igrzyskach. Choć nie ma nóg, będzie rywalizowała w pływaniu.

Haven była dzieckiem pary kochanków, którzy blisko 17 lat temu podjęli wyjątkowo drastyczną decyzję. Ponieważ nie mogli być razem, postanowili wspólnie umrzeć. Razem z córeczką.

Rodzice dziewczynki przywiązali bombę do nóżek 14-miesięcznej córki, po czym chwycili ją w ramiona. Oboje zginęli, lecz Shepherd cudem przeżyła.



Dziewczynka musiała mieć amputowane obie nogi. - Straciłam obie nogi, ale mogłam stracić życie - mówi zawodniczka dla magazynu "People".

Po upływie pół roku dziewczynka została adoptowana i trafiła do nowej rodziny. Wychowała się w stanie Missouri, razem z czterema przybranymi siostrami i dwoma braćmi.



- Jestem im wdzięczna za to, że mnie uratowali. Zawdzięczam im swój świat - opowiada Shepherd.



18-letnia zawodniczka w Tokio powalczy o medale w pływaniu. Twierdzi, że do Japonii przyjechała nie tylko po dobry wynik, ale przede wszystkim spędzić świetny czas. Wielokrotnie udzielała się nie tylko jako sportowiec, ale i jako modelka. - Idealne ciało nie istnieje - podkreśla.

