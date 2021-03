Kiedy zaczynał się mecz Haiti z Hondurasem w ramach eliminacji turnieju piłkarskiego igrzysk olimpijskich, ekipa haitańska grała bez bramkarza. Ten wbiegł na boisku w trakcie meczu, z negatywnym wynikiem na koronawirusa, którego wcześniej nie miał.

Na turnieju olimpijskim w Tokio zagra 16 ekip i strefa CONCACAF, czyli Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów jest ostatnią, która nie wyłoniła jeszcze swych przedstawicieli. Ma ich być dwóch, a kwalifikacje ruszyły właśnie w dwóch grupach w mieście Guadalajara w Meksyku.



Zespół Haiti miał zagrać pierwszy mecz z Hondurasem, ale nie udało mu się załatwić wszystkich formalności związanych z testami na koronawirusa. Załatwianie trwało do ostatnich chwil, w efekcie na mecz z Hondurasem wybiegło 10 graczy haitańskich, a jeden z obrońców musiał wejść do bramki. Dopiero w trakcie spotkania dołączył zweryfikowany negatywnie bramkarz Alana Jerome. Była to już jednak 23. minuta meczu i Haiti przegrywało 0-2.





Trener Haitańczyków dokonał wtedy szybkich zmian w zespole, wystawił bramkarza za gracza z pola, zdjął innego zawodnika i Haiti opanowało w miarę sytuację. Ostatecznie przegrało z Hondurasem 0-3.

Kompromitacja Haiti przed Tokio

Francuskojęzyczna haitańska gazeta "Le Nouvelliste" obwinia za te sytuacje swoją federację, która zgodziła się, by reprezentacja udawała się do Meksyku małymi grupkami, zamiast razem. Przez co w obowiązkowych testach na koronawirusa doszło do horrendalnego bałaganu, co skutkowało kompromitacją na boisku i tym, że Haiti tak ważny mecz musiało grać w dziesiątkę. Kto wie, czy nie pogrzebało przez to swych szans na olimpijski występ. Reprezentacja Haiti nigdy nie grała na igrzyskach olimpijskich w turnieju piłkarskim, za to wystąpiła na mistrzostwach świata - w 1974 roku zmierzyła się nawet z Polską trenera Kazimierza Górskiego i przegrała 0-7. W 2016 roku grała z kolei na Copa America.



W kwalifikacjach olimpijskich w Guadalajarze: Haiti przegrało 0-3 z Hondurasem, a Kanada pokonała Salwador 2-0. W drugiej grupie Meksyk rozbił Dominikanę 4-1, a Stany Zjednoczone pokonały Kostaryke 1-0. Awans do Tokio zdobędą dwie drużyny wyłonione po play-offach.

Pewne występu w turnieju olimpijskim w Tokio są już: Japonia, Kore Południowa, Arabia Saudyjska i Australia z Azji, Nowa Zelandia z Oceanii, Egipt, RPA i Wybrzeże Kości Słoniowej z Afryki, Argentyna i Brazylia z Ameryki Południowej oraz Francja, Niemcy, Rumunia i Hiszpania z Europy. Polska reprezentacja trenera Czesława Michniewicza szanse straciła.