​Austriackie MSZ potwierdza: Białoruska biegaczka Cimanouska leci do Wiednia

Tokio 2020

Białoruska lekkoatletka Kryscina Cimanouska, która otrzymała polską wizę humanitarną i miała w środę lecieć rejsem LOT do Warszawy, znajduje się na pokładzie samolotu linii Austrian Airlines lecącego do Wiednia - poinformowało MSZ Austrii, potwierdzając wcześniejsze doniesienia mediów. Maszyna ma lądować na lotnisku Schwechat ok. godz. 15.

