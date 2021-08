Felix wystąpiła w biegu, w którym nasze reprezentantki: Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic wywalczyły srebrny medal ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ).



Tym samym Felix wyprzedziła rodaka Carla Lewisa. Jedynym lekkoatletą, który ma bardziej imponujący dorobek medalowy z igrzysk jest słynny biegacz długodystansowy Paavo Nurmi. Fin zdobył dziewięć złotych i trzy srebrne w latach 1920-28.

- Czuję spokój. Przed startem też byłam spokojna, bo miałam pełne zaufanie do tych niesamowitych dziewczyn ze sztafety. Chciałam zrobić wszystko co w mojej mocy w tym ostatnim biegu. To była wyjątkowa chwila - powiedziała Felix.

Za Amerykankami finiszowała polska sztafeta w składzie: Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic. Biało-czerwone wynikiem 3.20,53 poprawiły rekord kraju, zaś biegaczki USA wygrały czasem 3.16,85.

35-letnia Felix, która po igrzyskach kończy karierę, ma w dorobku siedem złotych medali olimpijskich, w Tokio sięgnęła także po brąz na dystansie 400 m. Tym samym już w piątek wyprzedziła słynną jamajską sprinterkę Merlene Ottey-Page, zdobywczynię dziewięciu medali.

Po raz pierwszy na olimpijskim podium Felix stanęła w... 2004 roku w Atenach - po srebrze na 200 m, a pierwsze złoto wywalczyła cztery lata później w Pekinie w sztafecie 4x400 m.

Multimedalistką igrzysk była także Irena Szewińska - siedem w czterech igrzyskach, w tym trzy złote.

Felix, która ma w dorobku także 13 tytułów mistrzyni świata, w 2018 r. urodziła córeczkę Camryn. Dziecko było wcześniakiem i lekarze długo walczyli o jej życie i zdrowie.

