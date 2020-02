Suzuki Puchar Polski. Adrian Bogucki (HydroTruck Radom). Chcieliśmy dać z siebie wszystko, ale czegoś zabrakło. Wideo

- Gdybyśmy zagrali cały mecz tak jak w pierwszej kwarcie to my bylibyśmy w finale - podsumował w rozmowie z Interią pierwszy półfinał Suzuki Pucharu Polski koszykarz zespołu z Radomia i reprezentant Polski Adrian Bogucki. Anwil Włocławek pokonał HydroTruck 108-89 i awansował do niedzielnego finału.