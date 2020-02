Suzuki Puchar Polski. Anwil Włocławek pierwszym finalistą. Wideo

- To nie był nasz perfekcyjny mecz, ale najważniejsze jest zwycięstwo i awans do finału. Nie bardzo interesuje nas to, z kim w nim zagramy - mówi w rozmowie z Interią zawodnik Anwilu Szymon Szewczyk. Włocławianie wysoko pokonali HydroTruck Radom 108-89.