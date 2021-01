Gala Suzuki Boxing Night IV obfitowała w duże emocje. Na ringu w Lublinie zaprezentowała się czołówka polskich pięściarzy olimpijskich oraz m.in. mistrz świata Rosjanin Gleb Bakszi.

Poprzednie gale organizowane przez Suzuki Motor Poland i Polski Związek Bokserski miały formułę meczów międzypaństwowych. Tym razem było inaczej i oprócz Polaków w Lublinie wystąpili: Rosjanie, Litwini, Czesi, Jordańczycy i Estończyk.

Co prawda żadna z walk nie skończyła się nokautem, ale we wszystkich 11 pojedynkach nie brakowało emocji. Bakszi pokazał prawdziwą klasę i jako jedyny posłał swojego rywala na deski. Vitautas Balsis zdołał jednak wstać. Dzięki temu, że do nokdaunu doszło w końcówce ostatniej, trzeciej rundy, Litwin zdołał doprowadzić do decyzji sędziowskiej, ale wyraźnie przegrał.

Dobrze zaprezentował się też rodak Baksziego Gabil Mamedow. Też bez większych problemów poradził sobie z rywalem.

Trudne przeprawy mieli z kolei Damian Durkacz i Mateusz Goiński. Swoje walki wygrali, ale stosunkiem głosów sędziowskich dwa do jednego.

Ich kolega z kadry Karol Krupienik był pierwszym Polakiem, który na tej gali przegrał. Lepszy okazał się Litwin Jonas Jażevicius. W jego ślady poszedł Oskar Safaryan, choć w walce wieczoru stoczył pasjonujący bój z Martinem Pincem.

Safaryan i Czech występują w wadze superciężkiej, więc waga ciosów była ogromna, a obaj sporo przyjęli. Nie był to statyczny pojedynek. Na aktywniejszego wyglądał Czech, choć nie zawsze szło to w parze z efektownością. Wyraźnie wygrał drugą rundę, zamykał Polaka przy linach, był stroną nacierającą. Polski pięściarz boksował głównie z defensywy i w efekcie przegrał.

Gala Suzuki Boxing Night IV przeszła do historii. Kolejna planowana jest już w lutym, także w Lublinie.

Partnerem publikacji jest Suzuki, sponsor reprezentantów Polski w boksie.

Wyniki gali Suzuki Boxing Night IV:

Martin Pinc pokonał niejednogłośną decyzją sędziów Oskara Safaryana

Iwan Werjasow pokonał jednogłośną decyzją sędziów Ahmada Suleimana Abdulraheema Alteimata

Karol Krupienik Jonas Jażevicius pokonał jednogłośną decyzją sędziów Karola Krupienika68

Hussein Iashaish Hussein Ashaish pokonał jednogłośną decyzją sędziów Aleksieja Zobnina

Daniel Adamiec pokonał jednogłośną decyzją sędziów Stiven Aas

Filip Wąchała pokonał jednogłośną decyzją sędziów Mohammada Kamala Abdullaha Alyazouriego

Gleb Bakszi pokonał jednogłośną decyzją sędziów Vitautasa Balsisa

Mateusz Goiński pokonał niejednogłośną decyzja sędziów Milosza Bartla

Gabil Mamedow pokonał jednogłośną decyzją sędziów Petra Nowaka

Damian Durkacz pokonał niejednogłośną decyzją sędziów Aleksieja Mazura

Paweł Brach pokonał jednogłośną decyzją sędziów Wsewoloda Szumkowa

Z Lublina Michał Przybycień