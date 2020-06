W pierwszych walkach Suzuki Boxing Night II nie było niespodzianek. Nie oznacza to jednak, że nie było emocji.

Gala rozpoczęła się od trzech walk kobiet. W tych starciach nie było niespodzianek. Zgodnie z oczekiwaniami Sandra Drabik, Sandra Kruk i Karolina Koszewska wypunktowały swoje rywalki.

W pierwszej walce mężczyzn było sporo emocji. Pierwotnie Damian Durkacz miał zmierzyć się z Mateuszem Polskim. Odniósł on jednak kontuzję i został zastąpiony przez Słowaka Michala Takacza.

Postawił on trudne warunki Durkaczowi. Polak co prawda wywierał presję, ale rywal dobrze się bronił i groźnie odpowiadał. Pressing Durkacza się opłacił, bo sędziowie docenili jego agresję i zgodnie punktowali zwycięstwo Polaka.

Jeszcze bardziej wyrównany był kolejny pojedynek. Łukasz Zyguła dobrze zaczął walkę, ale w końcówce był już zmęczony. Sędziowie to widzieli i nie byli zgodni w swojej punktacji. Większość jednak przyznała mu zwycięstwo.

