Andrzej Wasilewski nie wyklucza organizacji walk Szpilki z Włodarczykiem i Radczenką. Znany promotor podkreśla także, że w boksie olimpijskim brakuje nazwisk, które mogłyby zrobić karierę zawodową.

Szef grupy Knockout Promotion był obecny na piątkowej gali Suzuki Boxing Night II w Kielcach. W walce wieczoru zaprezentował się tam Siergiej Radczenko, który jednogłośną decyzją sędziów przegrał z Mateuszem Masternakiem. Wasilewski nie wyklucza, że Ukrainiec drugi raz zmierzy się ze Szpilką jeszcze w tym roku.

- Chcemy to zrobić pod koniec roku lub na początku przyszłego. Najpierw jednak Artur musi być w optymalnej formie, potem pan Radczenko musi okazać pewien rozsądek finansowy, bo jest nadmuchany do rangi bohatera narodowego w Polsce, a potem dopiero możemy tę walkę organizować - powiedział Wasilewski w rozmowie z bokser.org

Promotor nie wykluczył też, że w niedalekiej przyszłości może dojść do innej hitowej walki z udziałem Szpilki. Może się bowiem zmierzyć z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem.

- Jeśli kiedykolwiek ma dojść do walki Włodarczyk - Szpilka, to chyba tylko w 2021 roku. Obaj są na ostatniej prostej swoich karier, a skoro jest okazja, by wygenerować spore zainteresowanie taką walką, to może rzeczywiście jest w tym sens. Z czasem przekonałem się do tego pomysłu, który początkowo mi się nie podobał - przyznał.

Podczas gali Suzuki Boxing Night II Andrzej Wasilewski przyglądał się utalentowanym pięściarzom, którzy mogliby sprawdzić się w boksie zawodowym. Nie znalazł jednak wielu kandydatów.

- Mało chłopaków znam osobiście. Nazwiska znam i wiem, jak boksują. Na dzisiaj nie ma wielu nazwisk, które nas interesują. To jest wielka bolączka, bo jak jest posucha w boksie olimpijskim, to my nie mamy kogo zapraszać do boksu zawodowego.

MP