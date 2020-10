Gala Suzuki Boxing Night III w Lublinie rozpoczęła się od trzech walk kobiet. Swoje pojedynki wygrały Aneta Rygielska, Karolina Koszewska i Elżbieta Wójcik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Rafał Jackiewicz - Bartłomiej Grafka - skrót (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Rygielska i Wójcik mierzyły się z Chorwatkami. Z rywalką z tego kraju miała walczyć też Koszewska, ale zawodniczka z Bałkanów miała wysoką temperaturę i nie przyleciała do Polski. Zastępstwo znaleziono w ostatniej chwili. Do pojedynku z Koszewską wskoczyła Sylwia Kusiak.

Reklama

Mimo, że dowiedziała się o walce dzień przed pojedynkiem, to zaprezentowała się dobrze. Próbowała atakować, ale doświadczona Koszewska neutralizowała jej zapędy. W efekcie pewnie wygrała.

Wcześniej, w walce, która otworzyła galę Aneta Rygielska pokonała Isidorę Djebnar. Z kolei Elżbieta Wójcik wygrała z Ivoną Brnić.

- Gala odbywała się bez kibiców, ale cała otoczka, świata, sprawiały, że czułyśmy, że jest to poważna gala, a nie sparing - powiedziała Interii po walce Rygielska.

Nasze kadrowiczki koncentrują się teraz na przygotowaniach do lutowych kwalifikacji olimpijskich. Już we wtorek wylatują do Francji, gdzie zaplanowany jest międzynarodowy turniej bokserski. Z kolei w połowie listopada panie zaprezentują się w mistrzostwach Polski.

Z Lublina Michał Przybycień