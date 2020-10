Polska pokonała Chorwację 16:2 w meczu bokserskim podczas gali Suzuki Boxing Night III. W walce wieczoru Oskar Safarian jednogłośnie na punkty pokonał Adama Kulika.

Galę udanie rozpoczęły nasze panie. Aneta Rygielska pokonała Isidorę Djebnar, a Elżbieta Wójcik wygrała z Ivoną Brnić.

Dobrze zaprezentowali się też panowie. Pewnie wygrali m.in. Damian Durkacz i Daniel Adamiec.

Najbardziej zacięty był pojedynek Mateusza Goińskiego i Petara Laskura. Polak dobrze rozpoczął i rywal wylądował na deskach. Zdołał jednak wstać i zagrozić Goińskiemu. Pojedynek się wyrównał, a w trzeciej rundzie na stojąco liczony był Polak. Ostatecznie jednak to on zwyciężył na punkty.

W ostatniej walce meczu Polska Chorwacja Tomasz Niedźwiecki niejednogłośnie na punkty pokonał Zvonimira Rebolja. W efekcie Polacy rozgromili rywali 16:2.

W walce wieczoru Adam Kulik też miał mierzyć się z Chorwatem. Jednak z powodów zdrowotnych jego rywal nie dojechał i mieliśmy polsko-polski pojedynek. Naprzeciwko Kulika stanął Oskar Safarian.

Walka toczona była w limicie kategorii superciężkiej, ale obaj pięściarze zaczęli dynamicznie. Było sporo ciekawych wymian.

Co ważne, Kulik i Safarian utrzymali to tempo przez cały pojedynek. W ostatniej trzeciej rundzie liczony był Kulik. To przesądziło o jego porażce.

Z Lublina Michał Przybycień