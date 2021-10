Dla reprezentantów Polski gala Suzuki Boxing Night 8 jest ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami świata w Belgradzie, które odbędą się za tydzień. Na tej imprezie wystąpią też m.in. Paweł Brach i Daniel Adamiec.



Obaj pięściarze wystąpili w Kielcach i spisali się bardzo dobrze. Wygrywali swoje walki pewnie, na punkty. Brach pokonał wymagającego Czecha Kewina Godlę. Walka była jednostronna, a z każdą minutą powiększała się przewaga Polaka.



Podobnie wyglądał pojedynek Daniela Adamca z Karolem Pawliną. "Jonasz" od początku do końca kontrolował walkę i pewnie zwyciężył.



Na gali w Kielcach doszło też do finałowego pojedynku kobiet Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kategorii do 75 kg. Tytuł zdobyła Daria Parada, która po wyrównanym i emocjonującym boju pokonała Agatę Kaczmarską.



