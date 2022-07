Wraca Studio Ekstraklasa w Sport Interia! Gospodarzem Sebastian Staszewski

Studio Ekstraklasa jest doskonale znanym programem dla wszystkich sympatyków najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. Prowadzący Sebastian Staszewski, wraz ze swoimi gośćmi, po zakończeniu każdej kolejki omawia aktualne wydarzenia.

Program w pierwszym sezonie wyrobił swoją unikatową markę.

-Nasz program szybko zdobył sympatię i uznanie kibiców. W poprzednim sezonie każdy jego odcinek transmitowany na żywo gromadził średnio 85-tysięczną widownię. Kibicie docenili nas za merytorykę, internetowy luz, wyjątkowy dobór gości i ekspertów, którzy na piłce zjedli zęby, odważne opinie, gorące newsy, a także kompleksowe podejście do całej PKO Bank Polski Ekstraklasy. Razem z Sebastianem Staszewskim stworzyliśmy opiniotwórczy program o piłce. O treściach w nim zawartych dyskutują kibice, chętnie cytują je inne media - mówi Daniel Bednarek, Kierownik Serwisu Sport Interia.

Studio Ekstraklasa. Premiera drugiego sezonu już 18 lipca

Drugi sezon programu poprowadzi niezmiennie Sebastian Staszewski, dziennikarz Sport Interia. W studiu będzie mu towarzyszyło dwóch stałych ekspertów - Marek Jóźwiak i Radosław Majewski. Są to byli reprezentanci Polski oraz piłkarze, którzy rozegrali kolejno 263 i 173 meczów w Ekstraklasie.

- Nasz program łączy kibiców z całego kraju: od Gdańska do Zabrza i od Szczecina po Białystok. Nasi goście zawsze mają do zaserwowania ciekawe informacje prosto z szatni, a także masę obserwacji po każdej kolejce. Wierzę, że w kolejnej odsłonie Studia Ekstraklasa czeka nas przynajmniej tyle emocji, co podczas niesamowitego finiszu naszej ligi w ubiegłym sezonie - zapewnia Sebastian Staszewski, prowadzący programu Studio Ekstraklasa.

Program Studio Ekstraklasa będzie podzielony na kilka stałych segmentów m.in.:

· cotygodniowe podsumowanie kolejki,

· omówienie najlepszych i najgorszych akcji,

· przegląd mediów społecznościowych piłkarzy, trenerów, dziennikarzy i kibiców,

· sędziowskie kontrowersje.



Wszystkie odcinki będziecie mogli obejrzeć tutaj - KLIK.

Studio Ekstraklasa rozpocznie się 18 lipca i potrwa aż do zakończenia sezonu piłkarskiego 2022/23. Program będzie transmitowany na żywo o godz. 20:00 na stronie głównej portalu oraz w serwisie Sport Interia w poniedziałki po wszystkich meczach kolejki. Głównym sponsorem i partnerem projektu jest PKO Bank Polski.

W poprzednim sezonie ukazało się 36 odcinków Studia Ekstraklasa. Gośćmi programu byli m.in. piłkarze (Bartosz Kapustka, Damian Kądzior, Paweł Wszołek, Łukasz Gikiewicz czy Maciej Sadlok), selekcjonerzy kadry (Jerzy Engel i Franciszek Smuda) oraz topowi dziennikarze sportowi (Roman Kołtoń, Paulina Czarnota-Bojarska czy Bożydar Iwanow). Jego najpopularniejszy odcinek obejrzało na żywo prawie 150 tys. kibiców. Studio Ekstraklasa wygenerowało w ciągu całego sezonu 2021/22 prawie 14 mln wyświetleń.