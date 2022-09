"W kadrze nie ma powołań na zachętę". Michniewicz zaskoczył?

Unai Emery: Przed Skórasiem jest kariera

Marek Jóźwiak przekonywał, że przewidział taki scenariusz. - Już dawno mówiłem, że Łęgowski to będzie - po Kacprze Kozłowskim - następny talent, który zadebiutuje w kadrze Polski - wskazywał Jóźwiak. I upierał się, że to powołanie zasłużone: - Na zachętę do reprezentacji Polski się nie powołuje.