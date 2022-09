Studio Ekstraklasy. "VAR uratował sędziów przed totalną kompromitacją"

- VAR uratował sędziów przed totalną kompromitacją - ocenił w mocnych słowach ekspert Interii. - Sędzia Tomasz Musiał wyciągnął czerwoną kartkę, by pokazać ją Raphaelowi Rossiemu. Nie mam pojęcia, jak sędziowie to widzieli. Ostatecznie była interwencja VAR i żółta kartka, też do końca nie wiem za co, bo nie ma tu ewidentnego uderzenia. Najważniejsze, że nie było kartki czerwonej, bo to byłby duży skandal - podkreślał.