"Studio Ekstraklasa" to program, który wystartował 26 lipca. Jest emitowany w każdy poniedziałek o godz. 20.00 aż do zakończenia sezonu piłkarskiego 2021/2022. Głównym sponsorem i partnerem projektu jest PKO Bank Polski. Gośćmi Sebastiana Staszewskiego w 10. odcinku programu byli Sławomir Peszko oraz Igor Woźniak, bramkarz reprezentacji Polski w Ampfutbolu, zawodnik Wisły Kraków, bohater meczu o brąz niedawnych mistrzostw Europy. - Moim ulubionym bramkarzem był Gianluigi Buffon - wyznał Woźniak.

Na wstępie redaktor Staszewski i jego goście omówili kolejny świetny mecz Lecha Poznań, czyli wysokie zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław 4-0.

Reklama

- Lech jest dobrze przygotowany i nastawiony na pressing na całym boisku - zwracał uwagę Sławomir Peszko. - Zawiedli tydzień wcześniej, a w tej kolejce zaliczyli szybką rehabilitację.

Peszko później zdobył się na pewne wyznanie. - Rozmawiałem z Arturem Sobiechem po meczu. Mówił: mamy naprawdę mocną "pakę", czujemy się pewni. Powiedział mi: po przerwie na kadrę będzie mecz Legia - Lech i jak to wygramy, to odskoczymy już na tyle, że Legia nas nie dogoni - zdradził Peszko.

Odpowiedź Kamińskiego na brak powołania od Sousy

Mowa była też o świetnym występie Jakuba Kamińskiego, który strzelił dwie bramki i zaliczył asystę. - To jest fantastyczna odpowiedź na brak powołania do pierwszej reprezentacji Polski - podkreślił Peszko.

Staszewski i jego goście dywagowali też, jak zakończy się starcie reprezentacji Paulo Sousy z San Marino. - Wieczystą byśmy ich ograli - przekonywał Peszko. - Ja stawiam 7-0 dla Polski.

W trakcie programu redaktor Staszewski i jego goście zdalnie łączyli się z bramkarzem Lechii Gdańsk Duszanem Kuciakiem, którego ekipa ograła "Wojskowych" aż 3-1. - Nie chcę oceniać gry Legii, my zagraliśmy to, co chcieliśmy w tym spotkaniu. Nie życzę Legii niczego złego, ale chciałbym być przed warszawską ekipą na koniec sezonu - zaznaczył Słowak.

Tradycyjnie kontrowersje sędziowskie z ostatniej kolejki były omówione z Łukaszem Rogowskim, ekspertem Interii. Odniesiono się m.in. do kontrowersyjnej sytuacji z meczu Piast Gliwice - Wisła Kraków i anulowanego rzutu karnego po domniemanym faulu na Yawie Yeboahu.



JK