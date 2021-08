Studio Ekstraklasa. Sławomir Peszko o zwolnieniu Piotra Stokowca z Lechii: To będzie tylko na korzyść klubu

"Studio Ekstraklasa" to program, który wystartował 26 lipca. Jest emitowany w każdy poniedziałek o godz. 20.00 aż do zakończenia sezonu piłkarskiego 2021/2022. Głównym sponsorem i partnerem projektu jest PKO Bank Polski. W 6. odcinku gośćmi Sebastiana Staszewskiego byli Sławomir Peszko oraz piłkarz Legii Warszawa Bartosz Kapustka.

Peszko był piłkarzem Lechii od 31 sierpnia 2015 roku do 26 marca 2020 roku, choć w międzyczasie był też na wypożyczeniu w Wiśle Kraków. W czasie gry nad morzem, piłkarz Wieczystej Kraków, współpracował z Piotrem Stokowcem. Nie wspomina jednak miło tego okresu.

Szkoleniowiec, po remisie z Radomiakiem 2-2, pożegnał się z posadą. Decyzję klubu skomentował właśnie Peszko.

- To będzie tylko na korzyść klubu. Piłkarze byli już zmęczeni. Zeszły sezon siódme miejsce, to też chyba nie jest największy sukces. Nie do powtórzenia było chyba wygranie Pucharu i Superpucharu Polski - powiedział były reprezentant Polski.

Peszko przypomina piłkarzy wyrzuconych z Lechii przez Stokowca

Peszko bardzo dobrze przygotował się do odcinka "Studia Ekstraklasa". Przygotował listę piłkarzy, którzy za czasów pracy trenera Stokowca zostali wyrzuceni z klubu.

- Mila, który miał 38 spotkań w reprezentacji i do którego powiedział, po przyjściu, że go odbuduje, a na koniec zostaje wyrzucony. Wojtkowiak 23 spotkania Wawrzyniak 3 razy Euro 49 w reprezentacji -miał mieć przedłużony kontrakt, a potem zostaje wyrzucony, Krasić, który został zesłany do rezerw, 47 spotkań w reprezentacji. Nie mówię już o swojej osobie. Kolejny jest Borysiuk, Wolski, Augustyn, który dał może kontrowersyjny trochę wywiad, ale mówi prawdę. W Polsce, jak mówisz prawdę, narażasz się na hejt i krytykę - przyznał Peszko.

- Lipski, Łukasik, Arak, Kuświk. Większość gra. W różnych klubach, mniejszych, większych, niektórzy pokończyli kariery, jak Mila, Wawrzyniak, który został odesłany z klubu - dodał.

Peszko przytoczył też ciekawą historię z obecnego sezonu. Przyznał, że Piotr Stokowiec spodziewał się odejścia, choć dopiero z końcem sezonu, kiedy kończył się jego kontrakt. Jednego z piłkarzy Lechii chciał zabrać ze sobą do nowego klubu. Ten miał jednak odmówić.

- Piłkarz, który 2,5 roku nie grał, dostał szansę na początku sezonu i zagrał kilka spotkań. Stokowiec podchodzi do niego i mówi, że pewnie odejdzie na koniec sezonu i widziałby go w nowym klubie. Na co on zawodnik mówi, że nie chce z trenerem grać.

