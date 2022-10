Studio Ekstraklasa. Skandal w Poznaniu. "Zamiast święta mogła być stypa"

Studio Ekstraklasa. Lech - Legia: Zamiast święta mogła być stypa

- Musimy reagować jako środowisko piłkarskie, ponieważ to może się rozlać i pójść zbyt daleko - zgodził się stały ekspert Studia Ekstraklasa, Marek Jóźwiak. - Komentuję ligę francuską i wiem, jak to daleko poszło. Ale tam była natychmiastowa reakcja, również organów państwowych. Jeśli kibice chcą oglądać mecze przez siatki, to będą do tego zmuszeni, bo kilku gości ma nierówno pod kopułą. Trzeba z tym bardzo mocno walczyć.