Studio Ekstraklasa. "Rakoczy? To gość, który dużo myśli na boisku"

Michał Rakoczy debiutował w Ekstraklasie jako zawodnik Cracovii wiosną 2018 roku . Miał wówczas 16 lat. Już wtedy postrzegany był za jeden z większych talentów , jakie trafiły do ekipy "Pasów" .

Od lidera ligowej klasyfikacji snajperów - Hiszpana Davo z Wisły Płock - dzielą go tylko dwa trafienia .

Studio Ekstraklasa. "Rakoczy? Dużo myśli na boisku i gra z sercem"

- Fajnie, że szansę, którą otrzymał, wykorzystuje praktycznie w każdym spotkaniu. Bo mecz z Rakowem to nie był pierwszy udany występ w jego wykonaniu. A z każdym meczem ten zawodnik będzie nabierał doświadczenia. To gość, który dużo myśli na boisku, a do tego gra z sercem i jest znakomicie przygotowany motorycznie - uważa Marek Jóźwiak, stały ekspert Studia Ekstraklasa.